Луганск, 29 апреля, 2021, 21:51 — ИА Регнум. Три нарушения режима прекращения огня украинскими боевиками зафиксировано за сутки 28 апреля на линии соприкосновения с ЛНР, сообщает 29 апреля Совместный центр по контролю и координации режима прекращения огня.

Ngu.gov.ua Украинский гранатомётчик

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Так, район села Лозовое был обстрелян из станкового противотанкового и автоматического станкового гранатомётов (СПГ и АГС), район Золотого-5 боевики обстреляли из ручного противотанкового гранатомёта, а посёлок Молодёжное — из СПГ и АГС.

В начала суток сегодня, 29 апреля, ВСУ также три раза атаковали ЛНР: район Лозового и район села Желобок украинские боевики обстреляли из миномётов калибра 82 мм, а Золотое-5 — из СПГ.