Ижевск, , 21:50 — REGNUM В Ижевске с 27 апреля объявлен карантин по бешенству. Соответствующее распоряжение главы Удмуртии Александра Бречалова опубликовано на портале правительства республики.

Эпизоотическим очагом считается квартира в одном из домов по улице Школьной. Неблагополучным пунктом объявлена территория Октябрьского района города.

На территории района запрещается проведение ярмарок, выставок и других мероприятий с участием восприимчивых животных. Вывоз животных также запрещен, как и отлов диких животных и помещение их в зоопарки.

Карантин будет действовать до принятия решения о его отмене.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее был объявлен карантин по бешенству в муниципальном образовании «Балдеевское» Кизнерского района. С 24 марта был установлен карантин на территории МО «Ягульское» Завьяловского района.