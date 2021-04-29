Париж, , 21:41 — REGNUM Для победы над эпидемией COVID-19, необходимо включить в стратегию вакцинации молодёжь, несмотря на то, что дети и подростки редко подвержены серьёзным формам заболевания. Об этом 29 апреля рассказал директор по исследованиям французского института Inserm-Imagine Фредерика Рие-Лауката, занимающийся исследованием иммуногенетикой педиатрических аутоиммунных заболеваний, в интервью для Le Parisien.

Директор уточнил, что вакцинация детей позволит затормозить передачу вируса среди населения. Pfizer готовится подать в Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) заявку на разрешение на вакцинацию от COVID-19 пациентов в возрасте 12−15 лет. По словам Рие-Лауката, разрешение будет выдано в течение нескольких недель. Но есть вероятность, что возникнет нехватка вакцин. В ближайшее время во Франции планируется открыть вакцинацию пока лишь только для лиц старше 50 лет.

Причины малого количество исследований по теме вакцинации детей и подростков доктор видит прежде всего в законодательстве. Так как препарат вначале должен доказать свою эффективность у взрослых, прежде чем им можно будет прививать детей. Также в первостепенная задача вакцины от COVID-19 заключалась в том, чтобы защитить пожилых людей от тяжелых форм, потому все три фазы испытаний проводились только на взрослых.

На вопрос «могут ли быть особенные побочные эффекты у детей», директор ответил: «Нет оснований так думать, даже если это надо проверить. Это цель исследований: найти правильные дозы, чтобы получить эффективный ответ и как можно меньше побочных эффектов. Клинические испытания происходят по возрастным группам. Мы начинаем с 15−18 лет, 12−15 лет, затем маленькие дети, потому что передача [вируса] выше у старшеклассников, чем в детских садах и начальных школах. 15−18 лет имеют больше социальных контактов, именно их необходимо прививать в первую очередь. Цель вакцинации детей состоит в том, что бы уменьшить распространение вируса. Помимо тех, кто страдает хроническими или генетическими заболеваниями, дети не имеют серьезных форм заболевая или это крайне редко. Поэтому для них риск очень мал».

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