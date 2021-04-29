Белград, , 21:36 — REGNUM В Белграде открылся «Русский Балканский Центр», главной задачей которого будет сближение научных и общественных кругов России, Сербии и других балканских стран, сообщает 29 апреля RT.

В церемонии открытия приняли участие спикер парламента Сербии Ивица Дачич, посол России Александр Боцан-Харченко, представители российских и сербских деловых кругов.

«Уверен, что никого здесь не удивлю, если скажу, что отношения Сербии и России, сербов и россиян сейчас находятся на наивысшей точке долгой и богатой совместной истории», — сказал Ивица Дачич.

По словам главного редактора RT Маргариты Симоньян, выступившей на церемонии открытия, Сербию хотят «вовлечь в обезумевшую карусель «новой этики», а Центр поможет сербскому народу остаться «здоровыми людьми».

Кроме того, Маргарита Симоньян заявила, что сейчас человеческое общество поставлено перед выбором между радикальными псевдорелигиозными идеями и радикальным либерализмом, занимающимся «уничтожением достижений человеческой цивилизации, прикрываясь идеями гуманизма».

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