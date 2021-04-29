Москва, , 22:18 — REGNUM Фонд кино подал иск к киностудии «Бонанза» и ее создателю продюсеру Джахонгиру Файзиеву. Об этом сообщает 29 апреля издание «Коммерсантъ».

По данным СМИ, арбитражный суд Москвы зарегистрировал иск с требованием взыскать 191 миллион рублей. Другие детали в картотеке судебных дел не приводятся.

ИА REGNUM напоминает, что «Вратарь галактики» вышел в прокат в 2020 году. Фильм собрал 106 млн рублей при бюджете в 960 миллионов, 200 миллионов из которых выделил Фонд кино на возвратных условиях.

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