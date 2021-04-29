Рим, , 21:30 — REGNUM К середине июля 2021 года 60% жителей Италии должны получить обе прививки от коронавируса, заявил в четверг, 29 апреля, комиссар правительства по вопросам противодействия распространению эпидемии Франческо Фильюоло.

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Говорить о коллективном иммунитете при хорошем развитии событий можно будет в сентябре 2021 года, когда будет привито 80% граждан, добавил он.

Лето 2021 года в Италии должно пройти «достаточно спокойно», но носить маски, соблюдать санитарную дистанцию и использовать антисептические средства все-таки придется, отметил также комиссар.

Первыми в Италии в январе 2021 года начали прививать врачей, пожилых людей и сотрудников домов престарелых. Прививочная кампания идет по возрастному принципу, от самых пожилых к более молодым. Массовая вакцинация бесплатна и добровольна, однако власти страны настоятельно рекомендуют согражданам делать прививки. До конца осени 2021 года предполагается привить 80% населения.

В январе-апреле 2021 года прививочная кампания идет с существенным отставанием от плана. Основная причина — перебои с поставками вакцин Pfizer и AstraZeneca, но ряд политиков критикует также и действия властей по организации процесса.

В начале марта 2021 года четверо граждан в разных регионах страны скончались вскоре после прививок вакциной AstraZeneca. В апреле эту вакцину вновь начали использовать — для вакцинации граждан старше 65 лет и повторных прививок тем, кто получил первую прививку именно этой вакциной. Одновременно по инициативе ученых и политиков обсуждается вопрос о закупках российской вакцины «Спутник V», предполагается также начать ее производство в Италии.

По данным на 29 апреля, в Италии умерли 120 544 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 288 (днем ранее — на 344). Число подтвержденных носителей выросло на 14 320 (днем ранее — на 13 385). С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 009 208 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 438 709 человек — на 4062 меньше, чем днем ранее. Первую и повторную прививку сделали 5 638 125 человек, что составляет 9,36% населения Италии.

С начала лета до второй половины октября 2020 года школы, транспорт и предприятия страны (за некоторыми исключениями) работали в обычном режиме, позже власти начали вновь вводить ограничения. Граждане обязаны носить маску во всех без исключения общественных местах, соблюдать правило санитарной дистанции. Резко ограничены развлекательные мероприятия, работа учреждений общественного питания, перемещение между регионами.

Правительство отвергало вероятность повторной остановки экономики на общенациональном уровне, однако предоставило властям регионов право вводить более жесткие ограничения (но не смягчать их). В ряде регионов и городов решения об ужесточении были приняты. В начале ноября 2020 года правительство поделило территорию страны на «красную», «оранжевую» и «желтую» зоны — дополнительные ограничения в каждом регионе принудительно вводятся в соответствии с эпидемиологической ситуацией. Постепенную отмену антикоронавирусных ограничений правительство страны начало в апреле 2021 года.