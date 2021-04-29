Рим, , 21:25 — REGNUM В Италии должен быть установлен минимальный уровень зарплат, заявил в четверг, 29 апреля, министр труда Андреа Орландо.

Это позволило бы сделать рынок труда «более инклюзивным» и обеспечить работникам «более равные возможности», отметил он.

В последний раз власти Италии говорили о возможности установления минимального уровня зарплат в сентябре 2020 года. Уровень при этом не назывался.

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В тот же период глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала установить минимальный уровень заработной платы во всем ЕС.