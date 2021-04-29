Афины , , 21:24 — REGNUM Партия M1117 Armored Security Vehicle (американский четырёхколёсный БТР) до 1200 единиц будет поставлена в Грецию в этом году, сообщил 29 апреля журналистам греческий министр обороны Никос Панайотопулос.

По его словам, этот контракт одобрен «в рамках межгосударственного соглашения с Соединёнными Штатами в соответствии с существующими операционными требованиями» командования сухопутными войсками.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, о планируемой вышеуказанной поставке в Грецию стало известно ещё в начале года. Отмечалось, что Штаты избавляются таким образом от «избыточной военной техники», поэтому поставка будет бесплатной.

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