Нижний Новгород, 29 апреля, 2021, 21:21 — ИА Регнум. Подрядчиком на выполнение работ по приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Металлические конструкции павильонов Центрального здания Всероссийских выставок 1882 и 1896 годов» (пакгаузы на Стрелке) стали ООО «Аэроком» (Москва) в консорциуме с АО «Компания СпецСтройРеконструкция» (Москва). Об этом сообщает пресс-служба правительства Нижегородской области.

Комплекс пакгаузов на Стрелке

Внутри металлических конструкций планируется разместить концертный зал на 600 мест и галерейное пространство. Конструкции будут некапитальными и не создадут дополнительной нагрузки на металлические ажурные конструкции.

Стоимость работ по проекту составит 659 млн рублей, однако на его реализацию будут привлекаться внебюджетные средства. Договор планируется заключить до 1 мая, срок выполнения работ — декабрь 2021 года.

Ранее победители торгов принимали участие в реализации различных проектов комплексного оформления театрально-зрелищных пространств — концертные залы Мариинского театра, Московского международного Дома музыки, Центрального киноконцертного зала «Россия», Московской филармонии, новой и исторической сцен Большого театра, а также участвовали в проектировании и строительстве зданий из металлоконструкций.

Как сообщало ИА REGNUM, пакгаузы были частью главного выставочного павильона Всероссийской промышленно-художественной выставки, которая прошла в Нижнем Новгороде в 1896 году. Позднее конструкции были перенесены в порт и использовались как основа строительных складов. Изначально пакгаузов были четыре, но до наших дней сохранились только два. Конструкции были обнаружены в 2015 году в рамках подготовки к чемпионату мира по футболу.

В июле 2019 года на территории исторического комплекса пакгаузов проходили первый международный фестиваль искусств «Стрелка» и церемония вручения федеральной премии «Инновация-2019». Планировалось, что оба мероприятия станут ежегодными.

В декабре 2020 года пакгаузы освободили от старой краски и пыли, покрыли лаком и морозоустойчивой краской для защиты от коррозии.

В настоящее время доступ на территорию комплекса пакгаузов закрыт, по периметру установлен металлический забор, на котором висят таблички «Охранная территория. Проход запрещен».