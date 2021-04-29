Париж, , 21:18 — REGNUM Из 1888 человек, прибывших во Францию из Бразилии, Индии, Чили, ЮАР, Аргентины и Гвианы после 24 апреля, и отправленных на десятидневный карантин, на 29 апреля проверено 708. Об этом сообщает Le Parisien.

По результатам этих проверок выписано 62 штрафа. Из 1888 человек 26 получили положительный тест на COVID-19. При этом вне зависимости от результатов тестов, карантин для всех прибывших из этих стран является обязательным.

Также пассажиры, прибывающие из этих стран, должны по прибытии сдать ПЦР-тест не менее чем через 36 часов и регулярно проходить повторное тестирование с помощью антигенного теста.

Соблюдение карантина может быть неожиданно проверено полицией или жандармерией. В случае выявления нарушения, на прибывших из вышеперечисленных стран налагается штраф в размере от 1000 до 1500 евро, по сравнению со штрафом в 135 евро, который платят нарушители карантина, прибывшие из остальных стран.

Как сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Франции Жан Кастекс заявил о «битве» против новых штаммов коронавируса.