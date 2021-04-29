Рим, 29 апреля 2021, 21:11 — REGNUM За прошедшие сутки в Италии было выявлено более 14 тыс. случаев заражения коронавирусом, после чего общее число зараженных коронавирусом преодолело отметку в четыре млн, сообщает 29 апреля минздрав страны.
Число зараженных выросло на 14 320 и на сегодняшний день составляет 4 009 208.
За тот же период в Италии умерло 120 544 пациентов с диагнозом COVID-19 .
Выздоровевшими с начала пандемии были признаны 3 449 955 жителей Италии.
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