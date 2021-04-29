Бишкек, , 21:06 — REGNUM Количество граждан Киргизии, пострадавших в результате вооруженного конфликта на кыргызско-таджикской границе, выросло до 46 человек. Об этом сообщает министерство здравоохранения и соцразвития республики.

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По данным ведомства, число погибших киргизстанцев остается прежним — один человек.

Госпитализированы в больницы Баткенской области 44 человека с огнестрельными ранениями и травмами различных степеней тяжести. Еще одному киргизстанцу врачи оказали амбулаторную помощь.

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