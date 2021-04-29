Мехико, , 21:04 — REGNUM Слова благодарности в адрес России опубликовал мексиканский министр иностранных дел Марсело Эбрард 29 апреля в Twitter.

Эбрард «Благодарю за всё внимание, оказанное мне во время визита в Москву. Большое спасибо, надеюсь скоро вернуться».

https://twitter.com/m_ebrard/status/1387757050575400960

Это произошло по возвращении Эбрарда из России, где он провёл встречу с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым.

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