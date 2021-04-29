Париж, , 20:58 — REGNUM На свободе остается лишь один бывший участник итальянских «Красных бригад» из числа тех, которые находятся во Франции и объявлены в розыск, сообщает France Presse в четверг, 29 апреля, со ссылкой на осведомленные источники

Днем ранее стало известно о задержании во Франции семерых бывших членов «Красных бригад». Еще один был арестован 29 апреля.

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Италия ранее объявила их в международный розыск по обвинению в терроризме за преступления, совершенные в 1970е-1980е годы.