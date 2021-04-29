Чикаго, США, , 20:58 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, журналист Кей Си Джонсон в своем твиттере подтвердил информацию, что власти разрешили болельщикам посещение домашних матчей «Чикаго Буллс», начиная с 7 мая.

По данным источникам, заполняемость арены составит 25% от полной вместимости, которая составляет 23 500 посетителей. Болельщики будут присутствовать на матче, соблюдая массочный режим и социальную дистанцию.

На данный момент «Буллс» занимают 11-е место Восточной конференции НБА, одержав 26 побед в 62 матчах.