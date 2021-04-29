Москва, , 21:25 — REGNUM Компания Google LLC получила предписание от Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России прекратить рекламу, предлагающую онлайн-услуги по предоставлению сведений из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН). Об этом сообщается на официальном сайте ФАС.

Комиссия ФАС провела расследование, в ходе которого выяснилось, что при наборе словосочетания «выписка из Росреестра» поисковая система Google выдаёт объявления с пометкой «реклама». На таких сайтах пользователям предлагается получить выписки из ЕГРН за определенную плату.

ФАС считает, что такая реклама нарушает действующее законодательство РФ. Согласно закону о государственной регистрации недвижимости сведения, содержащиеся в ЕГРН, предоставляются только Росреестром и его территориальными управлениями. Оказание данной услуги иными лицами не предусмотрено.

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