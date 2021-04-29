Амстердам, , 20:56 — REGNUM Международный песенный конкурс «Евровидение-2021» решено провести в присутствии зрителей. Об этом сообщило 29 апреля министерство образования, науки и культуры Нидерландов.

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Отмечается, что данное решение было принято в ходе заседания правительства страны. В рамках мер по снижению распространения коронавируса на репетиции, полуфиналы и финалы будет допущено не более 3,5 тысячи человек. Открыть продажу билетов планируется в начале мая.

Напомним, «Евровидение-2021» будет проходить с 18 по 22 мая на стадионе Ahoy в Роттердаме. Россию на конкурсе представляет певица Manizha.