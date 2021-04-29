Зеленодольский район, Татария, , 20:54 — REGNUM В связи с нападением бродячих собак на 11-летнего мальчика в поселке Осиново возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 293 УК РФ («Халатность»), ч. 1 ст. 238 УК РФ («Выполнение работ, не отвечающих требованиям безопасности»). У ребенка диагностированы множественные укусы, сейчас он госпитализирован, сообщает пресс-служба следственного управления СКР по Татарии.

По версии следствия, должностные лица Осиновского сельского поселения и Главного управления ветеринарии по региону нарушили закон, который регламентирует мероприятия по отлову и содержанию безнадзорных животных. Следствием чего и стало нападение стаи собак на мальчика.

В настоящее время проводятся необходимые мероприятия для установления всех обстоятельств произошедшего.

Как сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе было возбуждено уголовное дело после нападения собак на мужчину в одном из населенных пунктов Высокогорского района. Дело возбуждено по аналогичным статьям. У пострадавшего диагностированы множественные укусы туловища и конечностей.

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