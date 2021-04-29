Москва, , 21:22 — REGNUM Мэр Москвы Сергей Собянин заявил о том, что онлайн-образовательная платформа «МЭШ» будет объединена с независимыми платформами онлайн-образования. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы 29 апреля 2021 года.

Объединение проводится для того, чтобы Московская электронная школа «обогатилась» новым контентом и сервисами.

Заявление мэра появилось после его встречи с поставщиками цифрового образовательного контента, на которой и обсуждались вопросы их долгосрочного сотрудничества с МЭШ.

«Московская электронная школа», наверное, самая крупная электронная образовательная платформа не только в России, но и во многих странах мира. Она охватывает два миллиона учащихся, педагогов, родителей и, по сути дела, общедоступна как в России, так и во всём мире, — рекламировал на встрече свое цифровое детище Сергей Собянин. — Последний год мы посвятили тому, чтобы систематизировать эти процессы, разбить учебные материалы по урокам и темам. В дальнейшем будем добавлять образовательный контент: и учебники, и отдельные пособия и так далее, чтобы было удобно для учителей и для учащихся».

Сергей Собянин считает, что самое неприятное или сложное для учащегося — это система домашних заданий, которая якобы вынуждает детей часами сидеть в одиночестве и корпеть над их выполнением. А самым приятным для москвичей школьного возраста столичный мэр находит электронные игры, в которые дети с удовольствием могут играть часами. Поэтому он предложил поставщикам решить задачу совмещения цифрового образовательного контента с удовольствием от игры в процессе обучения.

«Мы решили свою платформу сделать исключительно государственной, чтобы была возможность полностью ею управлять и администрировать, а вот сервисы подгружать коммерческие — те, которые уже получили признание потребителей», — сказал мэр Москвы.

Стратегия геймификации образования с последующим уничтожением традиционной школы была описана в 2013 году в документе под названием «Будущее образования: глобальная повестка», созданном при активном участии Агентства стратегических инициатив, Высшей школы экономики, «Сколково» и Министерства образования.

8 апреля 2021 года, выступая на пленарной сессии конференции «Цифровая трансформация системы образования: импортозамещение в сфере IT», директор департамента цифрового государственного управления Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Сергей Цветков заявил о том, что Министерство просвещения оснащает образовательные организации средствами просмотра контента и доступа к контенту, а также исполняется федеральный проект «Цифровая образовательная среда» путем создания импортозамещающих образовательных сервисов как на бесплатной основе, так и на условиях возмещения российским IT-компаниям расходов за создание востребованного учителями контента.

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