Вашингтон, , 20:52 — REGNUM Военное командование приступило к выводу войск США с территории Афганистана, сообщает 29 апреля телеканал CNN со ссылкой на неназванные источники в Пентагоне.

По утверждению телеканала, первые 100 военных США покинули Афганистан «по воздуху».

По официальным данным Пентагона, в Афганистане на данный момент находятся порядка 2,5 тыс. военных США, а также несколько сот бойцов подразделений спецназа.

Как сообщало ИА REGNUM, администрация президента США Джозефа Байдена заявляет, что вывод военных из Афганистана начнется 1 мая и завершится к 11 сентября.

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