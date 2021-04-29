Ватикан, , 20:49 — REGNUM Папа римский Франциск запретил сотрудникам Ватикана принимать какие-либо подарки стоимостью выше 40 евро, документ был подписан Франциском в четверг, 29 апреля.

Кроме того, перед вступлением в должность и позднее каждые два года все сотрудники Святого Престола должны будут письменно подтверждать, что они ни в одной стране не являются подозреваемыми или обвинениями по делам, связанным с мошенничеством, отмыванием денег, уклонением от уплаты налогов.

Также запрещено будет хранить средства или инвестиции «в странах с высоким риском отмывания денег» или в так называемых «налоговых раях». Запрещено и вкладывать средства в те компании, чья деятельность несовместима с социальным учением Католической Церкви.