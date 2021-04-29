Москва, , 20:46 — REGNUM В Москве сохраняется высокий риск распространения коронавирусной инфекции, уровень заболеваемости COVID-19 превышает средний по стране. Об этом сообщили 29 апреля в пресс-службе столичного управления Роспотребнадзора.

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«Эпидемиологическая ситуация по новой коронавирусной инфекции в Москве характеризуется как напряжённая, заболеваемость превышает среднероссийские показатели», — говорится в сообщении.

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В ведомстве отметили, что в с приближающимися крупными религиозными праздниками — Пасхой у православных и Ураза-байрам у мусульман, — а также продолжительными выходными днями с 1 по 10 мая в столице повышается риск распространения коронавируса.

В связи с этим специалисты рекомендуют гражданам встретить праздники дома в кругу близких людей, а на протяжении длительных выходных ограничить посещение массовых мероприятий.

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