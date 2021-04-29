Ижевск, , 20:43 — REGNUM За минувшие стуки в полицию Ижевска обратились четверо граждан, сообщив о хищении средств с их банковских счетов дистанционным способом. Об этом сообщает пресс-служба управления МВД по Удмуртии.

Во все случаях жертвам мошенников поступили звонки на мобильные телефоны, с помощью ip-телефонии дублировались номера московского региона. Мошенники представлялись сотрудниками служб безопасности банков и сообщали о попытках оформить кредиты на имя жителей Ижевске. В результате жертвы по рекомендации звонивших взяли так называемые «зеркальные кредиты».

Двое потерпевших назвали мошенникам код из пришедшего смс-сообщения, общая сумма ущерба составила 640 тыс. рублей. Еще двое жертв обналичили оформленные кредиты и перевели средства на указанные мошенниками «безопасные счета».

В настоящее время по всем фактам решается вопрос о возбуждении уголовных дел.

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам января-марта текущего года Удмуртия стала лидером в России по числу краж средств с банковских счетов. В России в первом квартале число случаев краж средств с банковских счетов граждан увеличилось на 30% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. За три месяца таких преступлений совершено 41,7 тыс.

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