Флоренция, Италия, , 20:38 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, журналист Николо Скира в своем твиттере сообщил о намерениях «Фиорентины» пригласить на пост главного тренера Дженнаро Гаттузо.

По данным источника, президент «Фиорентины» Рокко Коммиссо оценивает кандидатуру Гаттузо как приоритетное подписание перед следующим сезоном. Клуб уже предложил главному тренеру «Наполи» контракт на два года с окладом в размере двух миллионов евро.

Под руководством Гаттузо «Наполи» на данный момент занимает третью строчку чемпионата Италии. «Фиорентина» идет на 14-м месте.