Вашингтон, , 20:50 — REGNUM США 29 апреля приступили к выводу американских военных из Афганистана, сообщает CNN со ссылкой на информированные источники.

Приблизительно 100 военных уже покинули Афганистан. Отмечается, что движение идет преимущественно по воздуху.

Напомним, на данный момент в Афганистане находятся примерно 2,4 тыс. американских солдат.

Как сообщало ИА REGNUM, президент США Джо Байден объявил 14 апреля, что Соединенные Штаты выведут все оставшиеся силы из Афганистана до 11 сентября 2021 года.