Амстердам, , 20:34 — REGNUM 23-летний талантливый опорный полузащитник «АЗ Алкмар» Тейн Копмейнерс привлек внимание мюнхенской «Баварии», об этом 29 апреля сообщил портал Transfermarkt. Сам портал оценивает нидерландца в 17,5 миллиона евро.

В текущем сезоне Копмейнерс принял участие в 29-ти матчах Эредивизи 2020/21, в которых отметился 15-ю забитыми мячами, из которых 7 — с пенальти, и пятью голевыми передачами.

Контракт нидерландского полузащитника с «АЗ Алкмар» рассчитан до конца сезона 2022/23.