Нижний Новгород, , 20:33 — REGNUM В Кстовском районе в связи с предстоящей плановой проверкой дорожных объектов к новому сезону будет временно ограничено движение по мостам через реки Шава и Кудьма на трассе М-7 «Волга». Об этом сообщает пресс-служба ФКУ Упрдор Москва — Нижний Новгород.

В частности, в период 4−6 мая с 8:00 мск до 20:00 мск будет организовано движение по резервному графику по мосту через Шаву (км 453). Ограниченно доступен мост через Кудьму (км 447) будет 11 мая с 12:00 мск до 20:00 мск, а также 12 мая с 9:00 мск до 20:00 мск.

Специалисты оценят состояние деформационных швов и других элементов сооружений. В случае необходимости будет выполнен гарантийный ремонт.

Интервал движение будет регулироваться светофором, в приоритетном порядке будут пропускаться автомобили экстренных служб. Максимальная скорость движения должна составлять 40 км/ч.

Как сообщало ИА REGNUM, неделей ранее участки федеральных дорог М-7 «Волга», Р-177 «Поветлужье» и Р-158 Нижний Новгород — Саратов на территории Нижегородской области общей протяженностью 577 км переведены на режим весенне-летней эксплуатации. За состоянием автодорог следят 110 рабочих и 160 единиц техники.

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