Рим, 29 апреля 2021, 20:30 — REGNUM По данным на вечер четверга, 29 апреля, в Италии умерли 120 544 человека с подтвержденным диагнозом «коронавирусная пневмония», за последние сутки этот показатель увеличился на 288 (днем ранее — на 344), сообщили журналистам в национальной службе гражданской обороны.
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Число подтвержденных носителей выросло на 14 320 (днем ранее — на 13 385).
С учетом выздоровевших и погибших общее число носителей коронавируса за всё время эпидемии составляет 4 009 208 — более 6,5% населения страны. В настоящее время заражены 438 709 человек — на 4062 меньше, чем днем ранее.
Первую и повторную прививку сделали 5 638 125 человек, что составляет 9,36% населения Италии.