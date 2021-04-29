Анкара, , 20:28 — REGNUM На территории Турции начал действовать объявленный Реджепом Тайипом Эрдоганом жесткий локдаун, сообщает 29 апреля пресс-служба турецкого правительства.

Локдаун введен из-за критической ситуации с коронавирусом, он начал действовать в 19:00 мск и продлится до 5:00 17 мая.

В рамках этих ограничений будет действовать круглосуточный комендантский час, самый продолжительный с начала пандемии.

Напомним, в марте в Турции было зафиксировано резкое увеличение ежесуточного прироста случаев заражения COVID-19. По оценкам властей Турции, с начала марта по середину апреля среднесуточные показатели эпидемии увеличились в шесть раз.

Как сообщало ИА REGNUM, Россия из-за тяжелой эпидемиологической ситуации в Турции заморозила авиасообщение с этой страной на период с 15 апреля по 1 июня 2021 года.

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