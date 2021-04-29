Москва, , 20:27 — REGNUM Найти истинные причины взрывов на складах с оружием в Чехии и Болгарии необходимо этим странам и тем объединениям, в которые они входят, а также признать, что произошла «грубая политизация» этой темы, сообщала 29 апреля журналистам официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Захарова «Нужно чётко понимать, как осуществляется контроль за вооружениями в этих странах, как соблюдаются международные обязательства властями в этих странах, потому что они являются участниками большого количества соответствующих ограничительных соглашений».

Напомним, сначала Чехия, а затем Болгария объявили, что, по официальной версии властей этих стран, ко взрывам на складах с оружием, которые происходили, начиная с 2011 года (в Чехии — в 2014 г.), причастны граждане России.

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