Москва, , 20:25 — REGNUM Подведомственные учреждения Россельхознадзора проведут диагностику домашних животных на наличие генома возбудителя COVID-19. Об этом сообщает 29 апреля пресс-служба ведомства.

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в России: третья волна или сезонность? – все новости»

Отмечается, что бесплатные исследования будут осуществляться до момента сбора необходимого объёма информации о распространении COVID-19 среди популяции животных в России.

«Диагностика питомцев, живущих с переболевшими инфекцией людьми, позволит провести глубокий научный анализ ситуации с распространением болезни среди животных, изучить вероятность передачи вируса к ним от человека и всесторонне оценить возможные риски», — говорится в сообщении.

В Россельхознадзоре уточнили, что исследования будут проводиться в Москве, Владимире, Туле, Липецке, Рязани, Калуге, Самаре, Курске, Орле, Новосибирске, Барнауле, Тюмени, Челябинске, Саранске и Чебоксарах на базе Всероссийского государственного центра качества и стандартизации лекарственных средств для животных и кормов, Федерального центра охраны здоровья животных и Центральной научно-методической ветеринарной лаборатории.

Тестирование животных будет осуществляться разработанными в этих учреждениях высокоточными методами выявления генома коронавируса SARS-CoV-2 с использованием соответствующих тест-систем, сообщили в пресс-службе.