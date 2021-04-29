Москва, , 20:26 — REGNUM Рэпер Моргенштерн отреагировал на объявление его угрозой национальной безопасности Украины. Он опубликовал историю в своём Insragram-аккаунте 29 апреля.

«Украина, я вас обожаю. Всегда это говорил и буду говорить! Надеюсь, важные дяди в пиджаках одумаются», — обратился к подписчикам Моргенштерн. «Мы братья» — подытожил музыкант, предлагая «не обращать внимания» на политику.

Как сообщало ИА REGNUM, власти Украины официально внесли Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности страны. Помимо него в «черный список» попали еще 180 человек.

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