Пекин, , 20:21 — REGNUM На заседании Совета Безопасности ООН заместитель постоянного представителя КНР при этой организации Гэн Шуан выступил с призывом оказать содействие процессу политического урегулирования сирийского кризиса и улучшению гуманитарной ситуации в этой стране. Об этом 29 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что Пекин призывает все стороны конфликта к тесному взаимодействию со спецпосланником Гейром Педерсеном в вопросе скорейшего созыва очередной шестой сессии Конституционного комитета, который должен оставаться свободным органом, независимым от внешнего вмешательства.

Особо подчеркивается, что китайская сторона приняла заявление Сирии о проведении в мае всеобщих выборов и призвала международное сообщество уважать выбор сирийского народа и суверенитет Дамаска.