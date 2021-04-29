Скопье, , 20:29 — REGNUM В министерстве здравоохранения Северной Македонии 29 апреля сообщили, что за сутки в результате исследования 2423 образцов в стране выявили 433 носителей коронавируса. Еще 620 человек выздоровели.

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По данным министерства, с начала эпидемии в стране выявили 152 002 случая заражения, при этом население страны лишь немногим превышает два миллиона человек. 4818 человек умерли от осложнений, вызванных COVID-19.

Смертность от COVID-19 в стране в десятки раз превышает смертность в соседней Албании, население которой в два раза меньше.

За последние сутки в стране скончались 46 пациентов с диагнозом COVID-19, днем ранее — 30 человек. Высокий уровень смертности в последние три месяца наблюдается на фоне снижения общего числа заразившихся. 132 171 пациент выздоровел. Лечение в Северной Македонии проходят 15 013 человек.

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