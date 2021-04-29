Вашингтон, , 20:17 — REGNUM Симулятор езды по бездорожью SnowRunner выйдет в сервисе Steam уже 18 мая 2021 года. Об этом стало известно из официальной страницы игры в онлайн-магазине.

Помимо Steam, SnowRunner также выйдет в Microsoft Store и на гибридной консоли Nintendo Switch. Раньше она была эксклюзивом сервиса Epic Games Store.

Оригинальный релиз SnowRunner состоялся в апреле 2020 года. Игра была тепло принята геймерами и критиками.

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