Лос-Анджелес, США, , 20:11 — REGNUM Приключенческий экшен Star Wars Jedi: Fallen Order обновят для консолей нового поколения. Об этом сообщается 29 апреля на официальном сайте франшизы «Звёздные войны».

Отмечается, что версия игры для PS5 и Xbox Series X/S получит множество технических улучшений, а владельцы оригинальной Fallen Order получат её бесплатно. Релиз ожидается летом 2021 года.

Star Wars Jedi: Fallen Order — это экшен-игра по мотивам «Звёздных войн» от студии Respawn Entertainment. Она была тепло встречена как геймерами, так и критиками.

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