Киев, , 20:15 — REGNUM Верховная рада Украины не поддержала инициативу о дополнительных основаниях для применения полицией электрошокеров.

Соответствующий вопрос рассматривался на заседании парламента сегодня, 29 апреля, передает корреспондент ИА REGNUM.

В поддержку законопроекта высказались лишь 126 народных депутатов при необходимом минимуме в 226; не поддержали депутаты также направление этого законопроекта на доработку в комитетах и субъекту законодательной инициативы.

В ходе обсуждения отмечалось, что по новым правилам электрошокеры могли бы применяться на митингах, а также во время задержания за нарушение правил дорожного движения.

Напомним, что национальная полиция Украины приняла на вооружение электрошокеры осенью 2020 года. Тогда в МВД заявляли, что этот «инструмент деэскалации поможет максимально безопасно выходить из угрожающих ситуаций во время выполнения служебных обязанностей и уменьшить связанные с этим возможные травмы граждан и офицеров полиции».