Тирана, , 20:12 — REGNUM В Албании 29 апреля в результате обследования 2079 человек выявили 118 новых случаев заражения коронавирусом. Еще 719 пациентов выздоровели. Об этом сообщает министерство здравоохранения и социальной защиты Албании.

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По данным министерства, всего в Албании выявили 130 977 случаев заражения коронавирусом. 108 606 человек уже излечились от COVID-19. С начала пандемии 2389 пациентов в стране скончались от осложнений, вызванных COVID-19, из них трое — за последние сутки.

После долгого периода роста число активных случаев заражения в Албании в феврале достигло 35 тысяч и стало сокращаться. Сейчас число активных случаев заражения составляет 19 982, из них 16 089 — в Тиране. На стационарном лечении находятся 129 пациентов — это число продолжает уменьшаться уже третий месяц.

За два месяца эпидемиологическая ситуация в Албании почти полностью стабилизировалась — суточная смертность достигла показателя в 2−6 человек, при этом число ежедневно выявляемых носителей сократилось с 600−700 до 100. Число активных случаев заражения за три месяца сократилось на 15 тысяч.

С 12 апреля в стране смягчен комендантский час: теперь он действует с 22:00 до 6:00.

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