Москва, , 20:08 — REGNUM Хоккейный клуб «Авангард» 28 апреля в Балашихе на «Арене-Балашихе имени Юрия Ляпкина» в рамках шестого матча финала Кубка Гагарина омский «Авангард» одержал победу над московским ЦСКА со счетом 1:0. Единственную шайбу в конце первого периода забросил Сергей Толчинский после передачи Оливера Каски. Об этом 29 апреля сообщил корреспондент ИА REGNUM.

По итогу шести матчей «Авангард» стал победителем финальной серии со счетом 4:2. Первый матч завершился победой омской команды со счетом 4:1. Затем дважды победителями выходили «красно-синие» (0:3, 1:2). В четвертом, пятом и шестом матчах сильнее оказались хоккеисты «Авангарда».