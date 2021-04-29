Ирвайн, США, , 20:07 — REGNUM Глава Activision Blizzard Бобби Котик согласился уменьшить свою заработную плату вдвое. Об этом 29 апреля сообщает портал VGC.

Котик подписал новый трудовой договор, в котором указано, что он будет отвечать за франшизы Call of Dutyи World of Warcraft до 31 марта 2023 года. Теперь его годовая зарплата будет составлять $875 тыс. — ранее глава Activision Blizzard получал $1,75 млн.

Напомним, что Бобби Котик неоднократно подвергался критике за слишком высокую заработную плату в сравнении с другими сотрудниками компании. Особенно остро этот вопрос встал на фоне массовых увольнений в Activision Blizzard.

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