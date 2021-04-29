Минск, , 20:03 — REGNUM Посол Евросоюза в Белоруссии Дирк Шубель и замминистра иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник провели 28 апреля переговоры. Об этом сообщает пресс-служба белорусского министерства.

«Стороны обсудили текущую ситуацию в белорусско-европейских отношениях и перспективы двустороннего сотрудничества между Белоруссией и ЕС», — сказано в кратком официальном сообщении.

Представительство ЕС в Белоруссии на своём официальном сайте не информирует о состоявшихся переговорах. Еврокомиссия также воздерживается от комментариев.

Напомним, под «европейцами» МИД Белоруссии понимает представителей только Евросоюза, считая при этом Белоруссию «центром Европы». ЕС применяет санкции к официальному Минску, не признавая легитимность Александра Лукашенко по итогам президентских выборов 2020 года, которые в ЕС считают сфальсифицированными.

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