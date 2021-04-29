Москва, , 20:02 — REGNUM Более 80 тысяч военнослужащих и юнармейцев приняли участие в акции «Диктант Победы». Более 700 площадок для сдачи диктанта были организованы на базе органов военного управления, соединений, воинских частей и образовательных учреждений Минобороны. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны России.

Главной площадкой написания «Диктанта Победы«стал зал принятия решенийНационального центра управления оборонойМинобороныРФ. В диктанте принял участиезаместитель министра обороны Андрей Картаполов.

Сегодня в преддверии всенародного праздника — 76-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне — у нас есть возможность еще раз обратиться к бессмертному подвигу советского народа, который в тяжелейших условиях военного лихолетья отстоял свободу, независимость и само существование нашей Родины « Андрей Картаполов

Он отметил актуальность проведения диктанта в современной обстановке.«В последнее время заметно активизировались различного рода псевдоисторики, обслуживающие коллективные геополитические интересы ряда западных стран. Они пытаются фальсифицировать историю таким образом, чтобы возложить ответственность за развязывание Второй мировой войны на Советский Союз и на этой фальшивой основе протащить тезис о якобы исторической агрессивности России», — отметилКартаполов, выступая перед участниками диктанта.

Диктант проходил в форме тестирования. Участникам было предложено ответить на 25 вопросов на тему событий Великой Отечественной войны, включающих в себя знание как военной истории, так и литературных и художественных произведений военной тематики. Впервые акция «Диктант Победы«прошла в 2019 году.