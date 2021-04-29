Пекин, , 20:01 — REGNUM На проходящей в Пекине сессии Постоянного комитета ВСНП приняты поправки к Закону КНР о безопасности морского сообщения, в частности, касающиеся борьбы с инфекционными заболеваниями на борту судов. Об этом 29 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что главная ответственность за быстрое и эффективное реагирование на подобную чрезвычайную ситуацию возлагается на капитана корабля.

Предполагается, что выявленные заболевшие на борту судна будут повергаться карантину, а соответствующим компетентным ведомствам будет немедленно сообщаться о сложившейся ситуации. Ожидается, что уточненный закон с поправками вступит в силу 1 сентября текущего года.