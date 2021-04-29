Вашингтон, , 20:01 — REGNUM Американская певица Билли Айлиш выпустила новую песню под названием Your Power. Композиция доступна на стриминговых платформах с 29 апреля.

Вместе с синглом вышел и клип, который за первый час после публикации на YouTube посмотрели более 300 тыс. человек. На видео, снятом в горах, певица оказывается в «объятиях» удава.

Ранее Билли Алиш анонсировала дату выхода нового альбома под названием Happier Than Ever. Премьера состоится 30 июля 2021 года.

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