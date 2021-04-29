Виктория, Канада, , 20:00 — REGNUM В сервисе Epic Games Store стартовала бесплатная раздача игры Idle Champions of the Forgotten Realms. Об этом сообщается на официальной странице проекта в онлайн-магазине.

Акция продлится до 6 мая 2021 года. После этого геймеры смогут бесплатно добавить в свою библиотеку игру под названием Pine.

Idle Champions of the Forgotten Realms — это «стратегический менеджер» во вселенной известной настольной ролевой игры Dungeons & Dragons. Её релиз состоялся в 2018 году.

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