Хайнань, Китай, , 19:59 — REGNUM Строительство китайской орбитальной комической станции «Тяньгун» должно быть завершено к концу 2022 года; в настоящий момент произведен первый запуск с основным модулем станции «Тяньхэ», осуществленный с космодрома Вэньчан, расположенного в островной провинции Хайнань на юге страны. Об этом 29 апреля сообщает Синьхуа, отмечая, что запущенный модель предназначен для выполнения функций центра управления и контроля и может одновременно стыковаться с двумя-тремя космическими кораблями.

Общая длина модуля составляет около 17 метров, диаметр — высшее 4 метров, взлетная масса — 22,5 тонн; это самый крупный космический аппарат, разработанный в КНР. Станцию планируется зафиксировать на низкой орбите с высотой от 340 до 450 км; проектный срок службы составляет 10 лет, но при надлежащем обслуживании и ремонте, как указывают разработчики и специалисты, она прослужит 15 лет и более. Для стыковки с основным модулем уже в текущем году планируется отправить грузовой космический корабль «Тяньчжоу-2» и пилотируемый корабль «Шэньчжоу-12» с тремя космонавтами на борту, которые будут работать на околоземной орбите на протяжении трех месяцев.

Участников данной космической программы с успешным запуском модуля поздравил партийно-государственный лидер страны Си Цзиньпин.