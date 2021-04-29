Пекин, , 19:58 — REGNUM Почти 96,5% иностранных инвесторов и предприятий с их участим позитивно оценивают перспективы своей работы в Китае, независимо от состояния китайско-американских торгово-экономических и политических отношений. Причем, удельный вес таких субъектов экономики по сравнению с началом текущего года вырос более, чем на 2%. Об этом 29 апреля сообщает Синьхуа, ссылаясь на данные опроса, проведенного Министерством коммерции КНР среди 3,2 тыс. предприятий с участием иностранного капитала.

Как сообщил официальный представитель ведомства Гао Фэн, за первый квартал нынешнего года в стране открылись более 10,2 тыс. новых таких предприятий, что почти на половину превышает показатели за аналогичный период прошлого года. Объем реально используемого иностранного капитала достиг почти 302,5 млрд юаней (почти 47 млрд долларов). Комментируя приведенные данные, Гао Фэн подчеркнул, что они связаны с быстрым постэпидемическим восстановительным ростом экономики. Причем, это происходит в условиях, когда, по оценке министерства, международная ситуация остается сложной, а трансграничные инвестиции еще не вышли из спада.