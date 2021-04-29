Голден, , 19:54 — REGNUM Сегодня, 29 апреля, состоялся релиз многопользовательской ассиметричной игры Predator: Hunting Grounds в сервисе Steam. Об этом сообщила «Игромания».

До этого игра была доступна только в магазине Epic Games Store и на консоли PS4. Как отмечает «Игромания», сейчас Predator: Hunting Grounds стоит втрое дороже, чем на релизе — 2849 рублей (899 рублей на релизе).

Predator: Hunting Grounds — это многопользовательский экшен по мотивам кинофраншизы «Хищник». В нём команда морпехов сражается с инопланетным охотником, вооружённым различными сверхсовременными технологиями.

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