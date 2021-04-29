Горловка, ДНР, , 19:52 — REGNUM Северо-запад Горловки (ДНР) подвергся миномётному обстрелу со стороны украинских боевиков вечером 29 апреля, сообщает Совместный центр контроля и координации режима прекращения огня.

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Атака на район Горловки началась в 18:20 мск: украинские боевики выпустили шесть мин калибра 82 мм. Зафиксирован и снайперский огонь. Обстрелы велись из населённого пункта Шумы (Украина).

Как ранее сообщало ИА REGNUM, три населённых пункта ДНР — Старомихайловку, Коминтерново и Ленинское обстреляли украинские боевики накануне, 28 апреля.

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