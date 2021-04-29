Баткен, Киргизия, , 19:51 — REGNUM Министерство здравоохранения и социального развития отправило в Баткенскую область 54 тонны продовольствия для оказания поддержки киргизстанцам, эвакуированным из зоны вооруженного конфликта на границе с Таджикистаном.

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Помощь в доставке груза оказывает министерство чрезвычайных ситуаций республики.

Также стало известно, что сейчас специалисты министерства здравоохранения формируют перечень лекарственных препаратов и перевязочных материалов для отправки пострадавшим в результате боевых действий между киргизскими и таджикскими силовиками.

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